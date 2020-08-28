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Общество
28 августа 2020, 20:27

Минздрав сообщил о первоочередных закупках на средства займа от МБРР

Фото из архива
Фото из архива

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения сообщило о первоочередных планах по расходованию средств займа от Международного банка реконструкции и развития. Соответствующая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

В Минске сегодня состоялось заседание руководящего комитета для обеспечения реализации соглашения о займе. Оно прошло под председательством исполняющего обязанности министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

Рассматривался вопрос о ходе реализации проекта "Экстренное реагирование на СOVID-19 в Республике Беларусь", а также план первоочередных закупок. В частности, планируется закупить средства индивидуальной защиты для медицинских работников на общую сумму 4,2 млн евро, 140 аппаратов ИВЛ, 100 аппаратов УЗИ высокого и 30 экспертного класса, 50 реанимобилей, 20 компьютерных томографов, наборы тест-систем, другое оборудование и материалы для борьбы с COVID-19.

Приобретенные компьютерные томографы планируется поставить в Кобринскую ЦРБ, Столинскую ЦРБ, Пинскую ЦП, Витебский областной диагностический центр, Лепельскую ЦРБ, Гомельскую городскую клиническую больницу №3, Гомельскую областную клиническую больницу, Мозырскую ЦРБ, Лидскую ЦРБ, Новогрудскую ЦРБ, городскую клиническую больницу №4 Гродно, Могилевскую областную больницу, Могилевский областной лечебно-диагностический центр, Молодечненскую ЦРБ, Несвижкую ЦРБ, 2-й противотуберкулезный диспансер Минска, 10-ю городскую клиническую больницу столицы и Минский клинический консультационно-диагностический центр.

Проект "Экстренное реагирование на СOVID-19 в Республике Беларусь" реализуется в соответствии с соглашением о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития. Документ был подписан 1 июня. Проект направлен на укрепление отдельных аспектов системы здравоохранения Беларуси для ответных мер в отношении вспышки коронавирусной инфекции и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Общая сумма займа - 90 млн евро.-0-

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