Минздрав: состояние госпитализированных с отравлением минских школьников стабильное

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние учеников средней школы №61 Минска, госпитализированных в детскую инфекционную больницу, на утро 21 ноября стабильное. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Всего за вечер и ночь с жалобами на самочувствие в приемный покой больницы обратились 23 ребенка. Пять детей после осмотра и консультации специалистов были отпущены домой. По состоянию на 9.00 один выписан в связи с улучшением. Остальным 17 ребятам оказывается медицинская помощь", - сказали в Минздраве.

Сегодня часть детей после осмотра также, возможно, будет выписана. Всех детей осмотрели специалисты больницы и кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО.

В Минздраве отметили, что сегодня обзвонят учеников школы для уточнения и максимального выявления возможных жалоб.

Как сообщалось ранее, 20 ноября после обеда школьники средней школы №61 Минска стали обращаться в медпункт. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые уже на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. После этого часть детей была госпитализирована в больницу. Источник возможного заражения установят при эпидемиологическом расследовании врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего. Ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, исполняющего обязанности министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и мэра Минска Владимира Кухарева.-0-