Минздрав: совершившего самоподжог в Смолевичах мужчину перевели в Республиканский ожоговый центр

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчину, совершившего самоподжог в Смолевичах, перевели в Республиканский ожоговый центр, функционирующий на базе Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Республиканский консилиум специалистов, который 18 сентября состоялся в Смолевичах, принял решение, что врачи оказали всю возможную помощь пострадавшему. Было решено госпитализировать его в Республиканский ожоговый центр", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты больницы в Смолевичах сделали все, чтобы пострадавший перенес транспортировку. "Сейчас мужчина находится в реанимации центра в Минске. Состояние, к сожалению, крайне тяжелое", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, днем 18 сентября 36-летний мужчина напротив здания районного отдела внутренних дел облил себя бензином и поджег. Его потушили сотрудники милиции.

Предварительно установлено, что в 2016 году мужчина проходил лечение в связи с психическим заболеванием и склонности к суициду. Накануне, 16 сентября, сотрудники милиции пресекли еще одну его попытку суицида, перед которой мужчина уведомил правоохранителей о своих намерениях свести счеты с жизнью в связи переживаниями в личной жизни. В этот раз, прежде чем облить себя бензином, он также позвонил в дверной звонок здания РОВД.-0-