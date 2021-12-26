Минздрав: темпы вакцинации против COVID-19 в Беларуси в декабре выросли в 2 раза

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы вакцинации против COVID-19 в Беларуси в декабре выросли в 2 раза. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Год был напряженным, но не таким сложным, как 2020-й. Система здравоохранения научилась эффективно работать в условиях пандемии. Все поставленные задачи успешно выполняются в Минске и регионах. Что касается вакцинации, ее темпы в декабре по сравнению с ноябрем возросли в два раза. Мы видим, что первый компонент вакцины (с учетом "Спутник-Лайт") получит практически половина населения страны", - сказал Александр Тарасенко.

Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против инфекции COVID-19. Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию. Прививочная кампания детского населения против инфекции COVID-19 начнется 27 декабря 2021 года. "Мы рекомендуем практически всем. По результатам последней, так называемой четвертой волны мы увидели, что возраст заболевших помолодел. И отмечаем в том числе и возросшую заболеваемость среди детского населения. В принципе, такая тенденция не только в Беларуси, она прослеживается во всем мире. На протяжении года поступали вопросы от родителей, когда у нас начнется вакцинация детского населения. Однозначно говорю, что, конечно же, спрос будет", - отметил замминистра.

На вопрос, начнется ли в ближайшем будущем вакцинация и детей младшего возраста, Александр Тарасенко ответил: "Думаю, что об этом тоже можно будет говорить. Производители в том числе и тех вакцин, которые у нас находятся в гражданском обороте, работают над тем, чтобы после клинических испытаний вакцину можно было применять и среди таких категорий населения".-0-