Минздрав убрал излишнюю детализацию при учете использованных ампул из-под наркотиков

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав внес изменения в акт на уничтожение использованных ампул, флаконов, трансдермальных терапевтических систем (ТТС) из-под наркотических средств и психотропных веществ, неиспользованных пациентами наркотических средств и психотропных веществ, рецептов на них. Это предусмотрено приказом №699 от 11 июня 2021 года за подписью министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, сообщает БЕЛТА.

Приказ №699 вносит изменения в приказ Минздрава №1409 от 30 декабря 2020 года.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, приказ №699 исключает необходимость указания в акте точного количества ампул для каждого вида наркотических средств и психотропных веществ в организациях здравоохранения, которые были использованы для оказания медпомощи пациентам.

Это связано с тем, что пустые ампулы или ТТС уже не содержат наркотических средств или психотропных веществ и фактически являются отходами. Учитывая значительное количество сдаваемых использованных ампул и ТТС, излишняя детализация по указанию их наименования и количества для каждого наркотического средства или психотропного вещества в акте несет дополнительную нагрузку на главных медицинских сестер больниц. Приказом №699 такой вид учета исключается.

"Предметно-количественный учет самих наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в организациях здравоохранения в соответствии с постановлением №98 по каждому наименованию и дозировке наркотического средства или психотропного вещества", - отметили в Минздраве.

В пресс-службе добавили, что приказ №699 издан с учетом практики применения приказа Минздрава №1409 от 30 декабря 2020 года и постановления Минздрава №98 от 17 ноября 2020 года.-0-