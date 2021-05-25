Минздрав указал на недопустимость снижения заработка из-за изменений в оплате труда

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При совершенствовании системы оплаты труда с 1 июля 2021 года все необходимые комплексные мероприятия в этой связи должны быть выполнены с учетом недопущения снижения размеров начисленной заработной платы работникам бюджетных организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Уточняется, что сравнительный анализ начисленной зарплаты каждого работника следует проводить за июнь и июль 2021 года в сопоставимых условиях.

Увеличение размеров премии работникам с 5% до 20% оклада производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников бюджетной организации в установленном порядке, как правило, путем соразмерного уменьшения размера стимулирующей надбавки за сложность и напряженность работы.

В Минздраве обратили внимание, что на выплату премий направляются плановые средства в размере 20% от суммы окладов работников и неиспользованные средства, предусмотренные на оплату труда. А размеры, порядок и условия выплаты премий определяются согласно положениям, утверждаемым руководителями бюджетных организаций (п.3 указа от 18 января 2019 года №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций" в редакции от 22 декабря 2020 года №482).

При этом подчеркивается, что установление базовой доплаты производится по трудовому договору (контракту) по основной должности служащего (профессии рабочего). Однако при работе на условиях совместительства и при работе сверх установленной продолжительности рабочего времени по основной работе базовая доплата не устанавливается.

Одновременно в Минздраве указали на необходимость обеспечения минимального уровня заработной платы работникам, с которыми заключены трудовые договоры, в том числе о работе по совместительству.

Также оговаривается, что соразмерное увеличение (установление) стимулирующей выплаты работнику, которому установлена базовая доплата, при увеличении размеров оклада, надбавки за стаж работы в бюджетной организации и за работу по контракту производится с учетом личного вклада работника в повышение эффективности деятельности бюджетной организации.

Разъяснения даны с учетом вопросов, поступивших от бюджетных организаций системы здравоохранения.-0-