24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав указал на недопустимость спекуляций непроверенными данными по COVID-19. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу обратить внимание и журналистов, и блогеров: нельзя спекулировать непроверенными данными, - сказала Елена Богдан. - Еще раз хочу акцентировать внимание, что мы максимально тестируем всех и указываем общее количество случаев".

Замминистра пояснила, что в мире есть достаточно разные подходы к ведению статистики по COVID-19. Некоторые страны указывают в статистике только один случай заболевания конкретного человека, подразумевая, что если болен он, то больна и вся его семья. Есть и другой опыт, когда указываются только те, кто находится в стационаре, чтобы показать нагрузку на систему здравоохранения.

"Если говорить о наших цифрах, то из 8773 человек (общее количество выявленных случаев. - Прим. БЕЛТА) сегодня 4733 пациента находятся в стационарных условиях. В настоящее время пациенты с бессимптомными и легкими формами заболевания лечатся на дому", - добавила Елена Богдан.

Говоря о том, почему Минздрав не комментирует конкретные случаи заболевания и смерти, она указала на врачебную тайну. "Я хочу, чтобы вы относились с пониманием: врачебная тайна была и остается. У нас также есть нормы биоэтики. И есть вопросы невмешательства в личную жизнь человека", - добавила замминистра.-0-