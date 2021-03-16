Минздрав указал на необходимость сдерживания цен на платные медуслуги

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав указал на необходимость принятия мер для недопущения существенного роста цен на платные медицинские услуги. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.
"В целях обеспечения стабилизации цен (тарифов) на платные медицинские услуги Министерство здравоохранения поручает принять необходимые меры по недопущению в 2021 году увеличения прироста индекса потребительских цен более 5% (декабрь 2021 года к декабрю 2020-го), установленного указом от 22 декабря 2020 года №481", - говорится в сообщении.
При этом указывается, что возможность увеличения цен на медуслуги может быть рассмотрена на уровне главных управлений по здравоохранению облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома с учетом подчиненности и территориальной принадлежности, Министерства здравоохранения (по подчиненным организациям) исключительно в рамках ликвидации (сокращения) убыточности оказываемых услуг.
В Минздраве подчеркнули, что ответственность за невыполнение вышеуказанных параметров в разрезе регионов и Минска установлена на уровне начальников главных управлений по здравоохранению облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома.-0-