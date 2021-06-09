Минздрав урегулировал порядок разрешения к применению методов медэкспертизы

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздравом урегулирован порядок разрешения к применению методов медицинской экспертизы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

До настоящего времени на законодательном уровне не был урегулирован правовой статус методов проведения медицинской экспертизы. Не был разработан и порядок разрешения их к применению. Методы проведения медэкспертизы существовали в виде методических рекомендаций, учебных изданий, научных работ.

Постановлением Министерства здравоохранения №59 от 26 мая 2021 года предусматривается двухступенчатый механизм экспертной оценки вновь разработанных или переработанных методов.

В пресс-службе пояснили, что при проведении медицинских экспертиз метод может применяться после его утверждения Минздравом. Для инициирования процесса разрешения к применению разработанного (переработанного) метода его разработчик обращается в экспертную организацию.

После получения заключения экспертного совета о рекомендации метода к утверждению он вносится экспертной организацией на рассмотрение в Минздрав. Специалисты министерства рассматривают метод, рекомендованный к утверждению ученым советом экспертной организации, на предмет его практического применения. При необходимости привлекают других специалистов, обладающих необходимыми познаниями в области применения предложенного к утверждению метода. Например, врачей-экспертов организаций здравоохранения, научных работников медуниверситетов или Белорусской медицинской академии последипломного образования, других специалистов. Такая разноплановая консультация будет способствовать объективности принимаемого решения в спорной ситуации, добавили в пресс-службе.

Экспертной организацией определен Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации. Это ведущее научное учреждение, где сконцентрированы специалисты в области медицинской экспертизы. На его базе функционирует межведомственная научно-экспертная комиссия, которая проводит независимую медицинскую экспертизу. Учреждение осуществляет методологическое сопровождение проведения всех медицинских экспертиз в республике.-0-