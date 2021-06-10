Минздрав установил критерии аккредитации госорганизаций здравоохранения

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения установило критерии медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения, подчиненных Минздраву, местным исполнительным и распорядительным органам. Соответствующее постановление Минздрава №57 от 25 мая 2021 года официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Критерии медицинской аккредитации установлены по согласованию с облисполкомами и Мингорисполкомом. Они касаются штатов работников, их квалификации, технического оснащения, санитарно-эпидемиологического режима, экспертизы качества медпомощи, оказания медицинской помощи, в том числе экстренной и неотложной, специализированной, доступности инструментальных, лабораторных и иных исследований при проведении диагностики.

Каждый критерий медаккредитации соответствует 1-му, 2-му или 3-му классу, последний является низшим. Установлены пороговые значения соответствия критериям для каждого из классов.

Ранее в Минздраве сообщали, что организация здравоохранения при подготовке документов для аккредитации должна сама провести предварительную оценку по критериям. Выявленные несоответствия необходимо устранить до подачи заявления о получении свидетельства.

Аккредитацию должно будет пройти 129 учреждений здравоохранения, их перечень определен постановлением Совета Министров №269 от 13 мая 2021 года.

На первом этапе медицинской аккредитации подлежат госорганизации здравоохранения районного уровня, подчиненные местным исполнительным органам, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях по профилям: хирургия, анестезиология и реанимация, акушерство и гинекология, родовспоможение. Это позволит сформировать единые требования, которым должны соответствовать эти организации здравоохранения для обеспечения базовых требований к безопасности пациента при совершении жизненно важных медицинских вмешательств в области хирургии, анестезиологии и реанимации, акушерства и гинекологии, родовспоможения.

Медаккредитация вводится в соответствии с обновленным законом о здравоохранении. Постановление Минздрава №57 вступает в силу с 23 июля 2021 года.-0-