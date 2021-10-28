28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав установил перечень организаций, которые могут проводить медосмотры своих работников. Это предусмотрено постановлением министерства №104 от 20 сентября 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

В частности, правовым актом устанавливается перечень организаций, которые наряду с основной деятельностью также осуществляют медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством, и вправе проводить обязательные и внеочередные медицинские осмотры только в отношении граждан, работающих в этих организациях (поступающих на работу в эти организации).

В перечень вошли ЗАО "Атлант", ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "Минский механический завод имени С.И.Вавилова" - управляющая компания холдинга "БелОМО", ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл". Такое право также есть у Минского тракторного завода, "Нафтана", "Гродно Азота", "Гродножилстроя", Гомельского химического завода, ОАО "Белорусский металлургический завод" - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-