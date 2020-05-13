Минздрав установил порядок продления и сокращения сроков пребывания в самоизоляции

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав установил порядок продления и сокращения сроков пребывания граждан в самоизоляции. Это предусмотрено постановлением министерства №49 от 8 мая 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Сроки самоизоляции гражданам Беларуси, иностранным гражданам и лицам без гражданства продлеваются, если при повторном проведении лабораторного исследования биологического материала получен положительный результат на COVID-19 у лица, имеющего эту инфекцию, или контакта первого уровня.

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