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Минздрав установил правила поведения в самоизоляции прибывших из-за границы людей

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3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав установил правила поведения в самоизоляции людей, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Это предусмотрено постановлением министерства №24 от 31 марта 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

В частности, прибывшие из-за границы не должны покидать места проживания (пребывания), в том числе посещать места работы (учебы), магазины, торговые центры, объекты общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением случаев крайней необходимости.

Для приобретения товаров нужно пользоваться услугами интернет-магазинов. При этом следует исключить непосредственный контакт с доставщиками товаров.

Указывается на необходимость выполнять гигиенические мероприятия: тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд либо пользоваться антисептиком для обработки рук, а одноразовые носовые платки или салфетки утилизировать в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет.

При ухудшении состояния здоровья (повышение температуры тела до 37 градусов и выше, кашель, одышка) прибывшим из-за границы нужно обратиться в скорую медицинскую помощь, позвонив по телефону 103 или отправив SMS. При этом нужно сообщить о своем пребывании в странах, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, и о нахождении в самоизоляции.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Как сообщалось, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны находиться в самоизоляции в домашних условиях. Перечень таких стран опубликован на сайте Минздрава.-0-

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