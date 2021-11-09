9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав установил предельные отпускные цены на газообразный и жидкий кислород. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 4 ноября 2021 года №118, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Постановлением Совета Министров от 27 октября 2021 года №614 Министерство здравоохранения уполномочено на регулирование цен на жидкий и газообразный кислород.

"В целях недопущения необоснованного завышения производителями цен на кислород медицинский в период пандемии COVID-19, Минздрав принял решение об установлении предельных максимальных отпускных цен на 1 м кубический кислорода газообразного и 1 т жидкого кислорода", - отметили в пресс-службе.

Такое решение принято после проведения полного анализа ситуации на рынке. "Минздрав как регулятор данного вопроса ввел ценовое регулирование на период сложной эпидемиологической ситуации, в условиях которой необходимо обеспечить доступность жизненно важных продуктов для населения, не допустить завышения цен производителями", - пояснили в пресс-службе.

Постановлением от 4 ноября 2021 года №118 также установлены предельные максимальные отпускные цены на ряд других лекарственных средств.-0-