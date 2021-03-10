Минздрав уточнил время ожидания неотложки в период подъема заболеваемости

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения уточнило время ожидания скорой помощи по неотложным вызовам в период эпидемического подъема заболеваемости. Это предусмотрено постановлением Минздрава №13 от 22 февраля 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановление вносит изменения в Инструкцию о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи, утвержденную постановлением Министерства здравоохранения №2 от 4 января 2020 года.

Так, в период эпидемического подъема заболеваемости при неотложном приоритете вызова время ожидания бригады СМП не должно превышать 195 минут в городе и 210 минут в иных населенных пунктах (с момента регистрации вызова до прибытия бригады по адресу). Исключение составляют сообщения, поступившие из оперативно-дежурной службы органов внутренних дел.

Как следует из Инструкции о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи, в режиме повседневной деятельности при неотложном вызове бригада СМП должна приехать не позднее, чем через 75 минут в городе и 90 минут в иных населенных пунктах. В случае, если речь идет о транспортировке пациентов или констатации факта смерти, это время не превышает 135 минут в городе и 150 минут в иных населенных пунктах. При поступлении сообщения из оперативно-дежурной службы органов внутренних дел для констатации факта смерти - время ожидания бригады СМП не более 75 минут в городе и 90 минут в иных населенных пунктах.

При экстренном вызове бригада СМП приезжает в течение 20 минут в городе и 35 минут в иных населенных пунктах.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-