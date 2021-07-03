Минздрав утвердил инструкцию о порядке проведения экспертизы профессионального характера заболевания

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке проведения экспертизы профессионального характера заболевания утверждена в Беларуси. Соответствующее постановление Министерства здравоохранения от 27 мая 2021 года №60 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Инструкция определяет порядок проведения экспертизы профессионального характера заболевания, которая осуществляется в отношении включенных в список профессиональных заболеваний.

Документом закреплен порядок установления острого профессионального заболевания, хронического профзаболевания и порядок обжалования заключения экспертизы профессионального характера заболевания.

Так, острое профессиональное заболевание устанавливает врачебно-консультационная комиссия государственной организации здравоохранения с участием врача-профпатолога и врача-гигиениста на основании клинических данных и санитарно-гигиенической характеристики условий труда. Характеристику составляет территориальный центр гигиены и эпидемиологии по месту нахождения рабочего места застрахованного лица. С участием врача-эпидемиолога устанавливается острое профзаболевание, вызванное заболеванием, представляющим опасность для здоровья населения, а также бруцеллезом, столбняком, бешенством.

Хроническое профессиональное заболевание устанавливает медико-экспертная комиссия.

Инструкция также определяет взаимодействие организации здравоохранения и территориального центра, ВКК, МЭК, сроки обработки и передачи необходимой информации, документы, которые должны запрашиваться для процедуры установления острого профзаболевания, и т.д.

Кроме того, в постановление Минздрава от 23 июля 2019 года №72 "Об утверждении Положения о медико-экспертной комиссии" вносятся изменения. В том числе в положение о медико-экспертной комиссии, утвержденное этим постановлением. Появляется дополнительный абзац, говорящий о необходимости "подтверждать без проведения повторного расследования факт установления хронического профессионального заболевания в случае утери всех экземпляров акта о профессиональном заболевании".

Постановление вступает в силу с 23 июля этого года.-0-

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