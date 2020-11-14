Минздрав утвердил протокол реабилитации пациентов с травмами спинного мозга

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав утвердил клинический протокол "Медицинская реабилитация пациентов с травмами спинного мозга (взрослое население)". Соответствующее постановление от 20 октября 2020 года №85 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, документом установлены общие требования к объему медицинской помощи пациентам с травмами спинного мозга на различных этапах медицинской реабилитации. Речь идет о лечебно-реабилитационном этапе, ранней стационарной медицинской реабилитации, амбулаторном этапе медицинской реабилитации, домашней медицинской реабилитации, а также о повторной стационарной медреабилитации.

Кроме того, постановлением устанавливаются требования к объемам специализированной урологической помощи, профилактики и лечения пролежней на этапах медицинской реабилитации пациентов с травмами спинного мозга.-0-