Минздрав утвердил рекомендации об оказании медпомощи пациентам в возрасте до 18 лет с COVID-19

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси утвердило временные рекомендации об особенностях оказания медицинской помощи пациентам в возрасте до 18 лет с инфекцией COVID-19. Это предусмотрено приказом Минздрава №1019, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Внесены корректировки по обследованию, лечению и тактике ведения детей с инфекцией COVID-19. Пересмотрены критерии направления на госпитализацию, расширен перечень состояний, усугубляющих течение болезни, введены два дополнительных раздела - болезнь Кавасаки и мультисистемный воспалительный синдром.

В Минздраве назвали симптомы проявления инфекции COVID-19 у детей. Сообщается, что они схожи со взрослыми, но реже наблюдается тяжелое течение инфекции. Наиболее распространенные из них - лихорадка и кашель. Тяжесть течения заболевания зависит от возраста и наличия факторов риска. У детей в возрасте от 0 до 9 лет чаще встречаются лихорадка, кашель и редко - одышка. Из других симптомов наблюдаются миалгия, ринорея, головная боль, тошнота/рвота, боли в животе, диарея, потеря запаха или вкуса. У заразившихся коронавирусом в возрасте от 10 до 19 лет симптомы те же, но более выражены и продолжительны, кроме того, регистрируются головная боль, потеря запаха или вкуса, усталость и озноб.

У детей с инфекцией COVID-19 чаще регистрируется конъюнктивит, могут быть фебрильные судороги и ларингит. Желудочно-кишечные симптомы могут протекать без наличия респираторных симптомов. При объективном осмотре могут выявляться конъюктивит, назофарингит, ларингит, бронхит, бронхиолит, пневмония и гастроэнтероколит.

У детей в возрасте до года инфекция COVID-19 может проявляться только повышением температуры без четкого начала заболевания и с минимальными симптомами респираторной инфекции. При этом проявления респираторной инфекции могут быть аналогичны проявлениям, вызываемыми другими коронавирусами и гриппом, хотя кашель может быть менее выраженным. Дополнительные клинические данные включают трудности с кормлением и лихорадку без очевидного источника.-0-