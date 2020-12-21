Минздрав: уже более недели в некоторых регионах не увеличивается число пациентов с пневмонией

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже более недели в некоторых регионах не увеличивается число пациентов с пневмонией, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас с осторожным оптимизмом уже неделю, может, чуть больше, говорим, что не видим роста количества пневмоний. В отдельных регионах нет необходимости держать тот коечный фонд, который был перепрофилирован, в том числе с легким запасом (для приема пациентов с COVID-19. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Дмитрий Пиневич. Поэтому больницы, в частности Могилевской, Витебской и Брестской областей, возобновляют обычный режим работы. "По другим регионам мы пока не будем торопиться", - сказал министр.

"Переживем выходные дни, а потом оценим, как мы обычно это делаем (ежедневно и в формате еженедельных отрезков), и, исходя из ситуации, будем выносить рекомендации для регионов и в целом по стране", - добавил Дмитрий Пиневич.-0-