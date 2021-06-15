Минздрав: в 11-й городской больнице проведена оценка организации питания

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с информацией о регистрации случаев кишечной инфекции в учреждении здравоохранения "11-я городская клиническая больница" проведена оценка организации питания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Специалисты проверили условия приготовления блюд как в учреждении здравоохранения, так и на заготовочном объекте КУП "Витамин" на ул.Корженевского, 4. Отобраны для лабораторных исследований пробы готовых блюд, обследован персонал пищеблока на кишечную группу инфекций", - рассказали в ведомстве.

Проведен опрос пациентов о состоянии здоровья и наличии жалоб на питание в учреждении. Лиц с симптомами кишечной инфекции не выявлено.-0-