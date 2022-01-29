Минздрав: в Беларуси наблюдается рост заболеваний ОРИ и коронавирусом

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси наблюдается рост заболеваний острыми респираторными инфекциями и коронавирусом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"На сегодняшний момент большинство пациентов болеет в домашних условиях, в связи с чем, как и предполагалось, возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы. Понимая, что нагрузка на всех специалистов будет высокая, заранее было проведено обучение врачей различных специальностей, продумана логистика работы контактных бригад. Также были обсуждены вопросы привлечения к работе студентов, учащихся колледжей в роли волонтеров и работников колл-центров", - рассказали в пресс-службе.

По данным мировых исследований, в феврале омикрон заменит другие штаммы коронавируса, которые циркулировали и преобладали в обществе ранее. Как отмечают медики, омикрон не такой патогенный, как другие. Например, граждане, которые успели вакцинироваться или пройти ревакцинацию, болеют коронавирусом буквально в течение нескольких дней, при этом он проходит как острая респираторная инфекция, а не пневмония.

Белорусская система здравоохранения провела мероприятия по подготовке к приходу нового штамма. Были проверены все кислородные системы, увеличены запасы СИЗов и лекарственных средств.

В Минздраве напомнили, что основные способы уберечь себя от заболевания - вакцинация, а также дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, гигиена рук.

К основным симптомам при заболевании омикрон-штаммом относятся боль в горле, чихание, насморк, у некоторых отмечается незначительное повышение температуры, ломота и слабость.-0-