Минздрав: в Беларуси у 21 пациента подтвержден коронавирус, на момент изоляции их тесты были отрицательными

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На данный момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтвержденным РНК COVID-19 находится 21 пациент. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Беларуси проводится активный лабораторный контроль граждан, в том числе тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий. "На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными - то есть вирус еще не выделялся из организма. Есть период, когда уже произошло инфицирование, но человек не является заразным. Тогда они не представляли опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на третий день", - пояснили в пресс-службе. "К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали. Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести", - добавили в Минздраве.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 10,5 тыс. тестов на COVID-19.

Министерство здравоохранения еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля, о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, Минздрав призывает всех едущих из-за границы по возможности первые 14 дней ограничить число контактов. В случае появления респираторной инфекции следует вызвать скорую помощь. При этом нужно обязательно сказать по телефону, какие страны посещали.

В пресс-службе напомнили также, что первый пациент, у которого в Беларуси был диагностирован COVID-19, сегодня выписан из Минской инфекционной больницы.-0-

Минздрав: из больницы выписан первый вылеченный от коронавируса пациент Как сообщалось, первый завозной случай коронавируса в Беларуси был зарегистрирован 27 февраля. Тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса COVID-19 у молодого человека из Ирана, студента БНТУ, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.