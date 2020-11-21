Минздрав: в больнице на лечении остаются 9 госпитализированных с отравлением минских школьников

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В детской инфекционной больнице Минска по состоянию на 17.30 остаются на лечении девять учащихся средней школы №61. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Специалисты поликлиник города держат на контроле здоровье 43 детей, в том числе и тех, которые после выписки находятся под наблюдением в домашних условиях. Состояние здоровья большинства маленьких пациентов уже не вызывает опасений", - рассказали в Минздраве.

Как сообщалось ранее, 20 ноября учащиеся средней школы №61 Минска стали массово обращаться в медпункт. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые уже на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. После этого часть детей была госпитализирована. Источник возможного заражения установят при эпидемиологическом расследовании врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.-0-