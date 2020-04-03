Минздрав в формате телевидеоконференции с Копенгагеном обсудит визит экспертов ВОЗ

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав обсудит сегодня в формате телевидеоконференции технические детали визита экспертов ВОЗ в Беларусь, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас будет телевидеоконференция в 18.30 по минскому времени с Копенгагеном (головной офис Европейского регионального бюро ВОЗ. - Прим. БЕЛТА)", - сказала Елена Богдан.

Стороны обсудят детали визита специалистов ВОЗ, которые приглашены в Беларусь главой государства. Эксперты ВОЗ смогут на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать клинические протоколы, подходы к оказанию медицинской помощи.

Замминистра также сообщила о планах Беларуси принять участие в клинических наблюдениях, которые проводит ВОЗ. Она пояснила, что речь идет не об испытаниях новых лекарственных средств, а об оценке эффективности использования уже имеющихся.

"Вчера в формате видеоконференции мы провели встречу со специалистами ВОЗ. Изучаем материалы, которые они нам прислали. В ближайшее время примем решение, станем ли мы в этом участвовать", - сказала Елена Богдан. По ее словам, вероятнее всего решение будет положительным, поскольку страна будет участвовать в подготовке клинического протокола по лечению коронавирусной инфекции, который распространят на все страны.-0-