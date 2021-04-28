Минздрав: учитель минской школы, у которого выявлен туберкулез, не посещал ее с февраля

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из школ Минска зарегистрирован случай туберкулеза у учителя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Как выяснили специалисты, педагог не посещал школу с середины февраля 2021 года.

Однако, как отмечают эксперты, при регистрации случая заболевания туберкулезной инфекцией, в соответствии с нормативными актами Минздрава, необходимо организовать комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по месту работы (воспитания, учебы) и месту жительства заболевшего.

В Минздраве пояснили, что в комплекс мер включены разобщение источника инфекции и людей, находившихся в контакте, проведение дезинфекционных мероприятий, выявление тех, кто был в контакте с заболевшим, проведение клинических и лабораторных исследований таким людям.

Взрослым, находившимся в контакте с заболевшим туберкулезом, назначают флюорографическое обследование и другие методы диагностики. Детям проводят туберкулинодиагностику. Речь идет о пробе Манту, которая не является прививкой, это диагностический кожный тест.

На сегодня специалисты организации здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы уже выявили круг контактных лиц, которым назначено соответствующее медицинское обследование.

В школе проведена заключительная дезинфекция.-0-