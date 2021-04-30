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30 апреля 2021, 17:19

Минздрав в преддверии праздников напомнил о важности масочного режима и дистанцирования

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30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время майских праздников следует соблюдать масочный режим и физическое дистанцирование, сообщил журналистам заместитель министра - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация по коронавирусной инфекции серьезная, напряженная, но контролируемая, поэтому я рекомендую нашим гражданам в преддверии великих праздников, праздничных выходных в мае прислушаться к рекомендациям Минздрава", - сказал Александр Тарасенко.

Он посоветовал ограничить, насколько это возможно, посещение мест массового скопления людей, соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты в виде медицинских масок или повязок, респираторов, а также применять средства дезинфекции, в том числе при влажных уборках в домах. "Но самое главное - чтобы граждане старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания по мере возможности ограничили свое пребывание в местах массового скопления населения", - добавил главный государственный санитарный врач.

Он подчеркнул, что эти рекомендации также касаются переболевших и вакцинированных.

Александр Тарасенко отметил, что в прошлом году религиозным организациям были направлены рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, а в этом году в преддверии Пасхи о них напомнили. В частности, рекомендуется по возможности ограничить количество посетителей религиозных организаций (не более 50% от заполняемости) или организовать аудио-, видеотрансляции богослужений. Посетителям стоит рассказать о соблюдении безопасной социальной дистанции не менее 1-1,5 м и об использовании масок.-0-

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