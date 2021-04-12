Минздрав: в ремонте находится 3,8% высокотехнологичного оборудования

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ремонте на сегодня находится 10 единиц высокотехнологичного оборудования, или 3,8% парка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Среди неисправных аппаратов - четыре компьютерных томографа. В Брестской городской больнице скорой медицинской помощи это томограф Somatom Perspective производства Siemens, Минском городском клиническом онкологическом диспансере - Optima CT660 (General Electric), Городской клинической больнице скорой медпомощи Минска - Aquilion Lightning (Canon), РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова - Light Speed (General Electric).

Два неисправных аппарата МРТ: в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Optima MR450w 1,5Т производства General Electric и в Республиканской клинической больнице медреабилитации Intera 1.5T производства Philips. В ремонте также три линейных ускорителя электронов. Речь идет об оборудовании, размещенном в Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере (Synergy производства Elekta), Минском городском клиническом онкологическом диспансере (Versa HD производства Elekta) и РНПЦ онкологии и медицинской радиологии (Clinac-2300 C/D производства Varian).

Кроме того, ремонту подлежит ПЭТ/КТ - Discovery PET/CT 710 производства General Electric в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Уточняется, что пациентов обслуживают два других аппарата.

Завершен ремонт двух рентгеновских компьютерных томографов: Brilliance iCT производства Philips в Брестском областном онкологическом диспансере и Somatom Emotion 6 производства Siemens в Солигорской ЦРБ.

Вопрос ремонта высокотехнологичного оборудования учреждений здравоохранения на постоянном контроле в Минздраве. С марта 2021 года (каждые две недели) отчет о сбоях в работе техники предоставляется на сайте Минздрава в рубрике "Медицинские изделия".-0-