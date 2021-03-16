Минздрав: в ремонте находится всего 5% высокотехнологичного медоборудования

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ремонте на 15 марта находится всего 5% высокотехнологичного дорогостоящего медоборудования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"По состоянию на 15 марта на ремонте находится 12 единиц оборудования. Это составляет 5% парка - всего в стране 260 единиц высокотехнологичного дорогостоящего оборудования", - отметили в пресс-службе.

В ремонте нуждаются пять неисправных аппаратов компьютерной томографии: в Светлогорской ЦРБ томограф Aquilion 64 производства Toshiba, в Минском городском клиническом онкологическом диспансере томограф Optima CT660 производства General Electric, в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова томографы Light Speed производства General Electric и Aquilion Lightning производства Toshiba.

В настоящее время три неисправных аппарата МРТ: в Гомельской областной клинической больнице МРТ Magnetom производства Siemens, во 2-й ГКБ Минска и РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова - Optima MR450w 1,5Т производства General Electric.

Ремонту подлежат два линейных ускорителя электронов: в Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере Synergy производства Elekta и в Минском городском клиническом онкологическом диспансере - Versa HD производства Elekta.

Кроме того, вышли из строя два ангиографических комплекса: в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска ангиограф Artis zee biplane производства Siemens и в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи ангиограф Infinix VF-i SP производства Canon (Toshiba). Что касается ПЭТ/КТ, в ремонте Discovery PET/CT 710 производства General Electric (один аппарат вышел из строя, пациентов обслуживают два других) в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.

В Минздраве пояснили, что сейчас проводятся процедуры госзакупок запасных частей, необходимых для восстановления работоспособности медицинской техники. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире в 2020-2021 годах выросла потребность в высокотехнологичном медицинском оборудовании. Это привело к повышению нагрузки на оборудование и необходимости проведения более частых работ по замене их узлов/модулей. Сейчас, в период более спокойной эпидситуации, организации здравоохранения активизировали работу по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники.

"Вопросы поддержания работоспособности медицинского оборудования находятся на постоянном контроле Минздрава. Рассматриваются еженедельно (с личными докладами руководству Минздрава) вопросы работоспособности оборудования и своевременного сервисного обслуживания и ремонта медицинского оборудования, проведения процедур закупок запасных частей для восстановления вышедшего из строя оборудования и обеспечения оказания качественного медицинского обслуживания населения", - добавили в пресс-службе.-0-