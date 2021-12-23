Минздрав: вакцин от коронавируса в Беларуси достаточно

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцин от коронавируса в Беларуси достаточно, заявила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вакцинация идет хорошими темпами, и запланированные показатели, есть вероятность, будут выполнены. Несколько более низкие темпы прививочной кампании в Брестском и Минском регионах. В трех регионах процент вакцинированных первым компонентом уже более 50, остальные подтягиваются", - сказала Елена Кроткова.

"В принципе, запланированные темпы вакцинации соблюдаются", - отметила она.

Елена Кроткова развеяла слухи о недостатке вакцин. "Имеется и вакцина "Спутник V", имеется и вакцина Vero Cell в достаточном количестве. Вчера прибыл еще один борт, вакцина будет распределена по регионам. Есть месячный запас "Спутника Лайт": 250 тыс. доз прибыли в начале этой недели, распределены по регионам и активно используются для вакцинации", - сказала первый заместитель министра.

Она рекомендовала населению воспользоваться возможностью и вакцинироваться. "И, конечно, тем, у кого прошло достаточно времени, очень важно ревакцинироваться", - добавила она.-0-