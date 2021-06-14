Минздрав внес изменения в инструкцию о порядке проведения экспертизы временной нетрудоспособности

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения внесло изменения в инструкцию о порядке проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Соответствующие изменения закреплены в постановлении №48 от 7 мая 2021 года, сообщает БЕЛТА.

В постановлении уточняется, в каких случаях определяется нуждаемость в уходе больного члена семьи: при острых заболеваниях (травмах), кризовых состояниях, обострении (декомпенсации) хронических заболеваний, если отсутствие ухода угрожает его здоровью.

Расширены показания для выдачи справки о временной нетрудоспособности по уходу за инвалидом I группы в случае, если человек, который фактически ухаживает за ним, не может осуществлять уход по состоянию своего здоровья в связи с оказанием ему медпомощи в амбулаторных или стационарных условиях.

Уточнен порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности (проводимой ВКК) при необходимости выдачи документа, удостоверяющего временную нетрудоспособность в Беларуси пациентов, которые находятся за пределами страны, а также для тех, кто работает дистанционно в учреждениях на территории Беларуси. Уточнен порядок, как проводится экспертиза временной нетрудоспособности пациентам, работающим в учреждениях республики за границей: на основании медицинских документов (выписок из них), подтверждающих временную нетрудоспособность, выданных в стране проживания.

Кроме того, инструкция дополнена нормой о необходимости внесения лечащим врачом в медицинские документы информации о дате последующего осмотра пациента (лица, нуждающегося в уходе) в любые сроки временной нетрудоспособности, но не позднее последнего дня освобождения от работы (службы, учебы), указанного в листке нетрудоспособности (справке о временной нетрудоспособности).

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.-0-