Минздрав: вторую волну COVID-19 в Беларуси прогнозируют менее интенсивной

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторую волну COVID-19 в Беларуси прогнозируют менее интенсивной, заявила журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

"Вирус новый, и прогнозировать очень сложно. Вместе с тем данные, которые есть сейчас в Беларуси и странах мира, позволяют предположить, что течение второй волны COVID-19 будет менее интенсивным. Потому что переболело уже достаточно большое количество населения. Мы надеемся на то, что большой процент переболевших имеет антитела. И сейчас вирус показывает, что уже случаи не такие тяжелые, как были в первые дни", - сказала Инна Карабан.

Что касается вакцинации от коронавируса, пока рано говорить о каких-либо сроках. "Сейчас проходят клинические испытания этой вакцины. Вы видели информацию о том, что привился премьер-министр Беларуси и на сегодня чувствует себя замечательно. И в Российской Федерации пока нет никаких тревожных данных о том, что кто-то переносит ее не очень хорошо или вызваны какие-то осложнения после вакцинации. Надеемся, мы ее получим после клинических испытаний, как и договаривались руководители двух стран", - добавила начальник отдела.-0-

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