Минздрав вынес на общественное обсуждение вопрос использования наркотических средств в медцелях

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Минздрава "Об изменении постановления Министерства здравоохранения от 28 декабря 2004 года №51", которым предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о порядке приобретения, хранения, реализации и использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Организатор общественного обсуждения - Министерство здравоохранения. Свои замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 сентября.-0-