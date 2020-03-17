Минздрав выполняет все рекомендации ВОЗ по сдерживанию коронавируса

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав выполняет все рекомендации Всемирной организации здравоохранения по сдерживанию коронавируса COVID-19, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.

"Минздрав внимательно следит за развитием ситуации в мире и сопредельных странах. Учитывая имеющиеся данные и следуя рекомендациям ВОЗ, мы выстраиваем комплекс мер, которые позволяют нам сдерживать развитие ситуации по коронавирусной инфекции", - сказала Наталья Жукова.

Стратегия ВОЗ предусматривает несколько основных аспектов, в том числе меры по обеспечению готовности, эпидемиологический надзор, предупреждение дальнейшего распространения инфекции. "Приняты все меры в плане полной готовности лечебных учреждений, лабораторной службы, врачей-эпидемиологов", - отметила замминистра.

Работа по лабораторной диагностике и эпидрасследованию (установление контактов, своевременная изоляция заболевших) проводится круглосуточно. Это позволяет максимально быстро госпитализировать пациента, если такой выявлен, установить круг контактных, провести лабораторное исследование и таким образом не дать инфекции распространиться далее.

На объектах массового посещения, в том числе вокзалах, усилен дезрежим, появились дополнительные места, где можно продезинфицировать руки. Отслеживается ситуация по детским дошкольным учреждениям, школам, вузам. Причем на контроле вопросы, связанные не только с коронавирусной инфекцией, но и сезонными респираторными заболеваниями. "В этом году несколько ниже уровень заболеваемости, к тому же она сейчас постепенно снижается. Вместе с тем нам очень важно не пропустить случай COVID-19 под видом обычной респираторной инфекции. Поэтому усилен лабораторный контроль за всеми случаями, которые вызывают какие-то сомнения", - отметила замминистра.

Руководителям организаций, в структуре которых есть объекты питания, направлено предложение временно приостановить предоставление посетителям кальянов. В остальных случаях рекомендуется соблюдать дезинфекционный режим, режим проветривания, не допускать одновременно большого количества посетителей и предусмотреть расстояние в 1 м между людьми.

"У нас нет оснований предполагать, что коронавирус COVID-19 распространился среди населения. Все пациенты в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно были вовремя обследованы, контактные также находятся под наблюдением. Поэтому можем говорить о достаточности проводимой работы. Рекомендации ВОЗ мы выполняем", - сказала Наталья Жукова.-0-