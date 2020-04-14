Минздрав: заболеваемость СОVID-19 в последние дни сохраняется на одном уровне

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения СОVID-19 в последние дни в Беларуси находится на одном уровне, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"В течение последних нескольких дней у нас ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое количество случаев - 340-360 в сутки. Ожидаем, что такая ситуация продлится еще 2-3 недели", - сказала Елена Богдан.

Минздрав принимает все меры, чтобы не допустить стремительного, лавинообразного роста заболеваемости, а кривая заболеваемости была максимально пологой.-0-