3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав заинтересован в локализации производства китайских лекарств в Беларуси, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, выступая в онлайн-формате на форуме по сотрудничеству в области международного здравоохранения и фармацевтических инноваций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минздрав в целом заинтересован в углублении белорусско-китайского сотрудничества в сфере здравоохранения в развитие подписанного 25 апреля 2019 года меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области здравоохранения между Минздравом и Государственным управлением по делам здравоохранения КНР. В связи с этим Минздрав подтверждает свою готовность по организации визита в Беларусь в удобные сроки представителей китайской стороны и подписанию дорожной карты по развитию сотрудничества", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, Беларусь заинтересована в локализации промышленного производства китайских лекарственных средств, в том числе вакцин против коронавируса. Министр заметил, что в Беларуси в целом и на территории индустриального парка "Великий камень" в частности в соответствии с указом Президента созданы наилучшие правовые условия ведения предпринимательской деятельности.

Дмитрий Пиневич заметил, что в Беларуси правительство всегда уделяло большое внимание новейшим направлениям в сфере медицины и фармацевтики, поэтому в стране активно развивается традиционная китайская медицина. В областных центрах республики созданы соответствующие центры. Более того, Минздрав принимает меры по продвижению традиционной китайской медицины, которая включает применение методов рефлексотерапии, специальных массажных техник, диагностических методов, лечебной гимнастики. Эти методики имеют широкое клиническое применением в Беларуси. В некоторых белорусских центрах традиционной китайской медицины работают китайские специалисты, а белорусские врачи-рефлексотерапевты прошли обучение и стажировку в Китае.

Пользуясь случаем, Дмитрий Пиневич выразил признательность китайской стороне за сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения двух государств, в том числе посредством передачи Беларуси препаратов традиционной китайской медицины, которые хорошо зарекомендовали себя в профилактике и лечении пневмонии, вызванной COVID-19.

"Сотрудничество Беларуси и Китая в борьбе с коронавирусом по праву можно назвать образцовым", - уверен министр. Он напомнил, что по распоряжению Президента Александра Лукашенко Беларусь первая в мире направила в Китай самолет с гуманитарной помощью. Позже был направлен второй самолет. Отправка в Китай гуманитарной помощи стала хорошим примером для других стран, толчком к действиям. Большой объем помощи поступил от Китая и в Беларусь.

Дмитрий Пиневич считает своевременным и крайне важным китайский опыт в области диагностики и лечения коронавирусной инфекции, которым открыто делились специалисты Китайской Народной Республики в ходе многочисленных видеоконференций.

В целом, отметил министр, динамичное развитие белорусско-китайских политических и торгово-экономических связей обусловлено в первую очередь общностью принципов внутренней и внешней политики, совпадением взглядов на важнейшие проблемы мировой повестки дня. "Отношения Беларуси и Китая уже много лет характеризуются активным политическим диалогом и дружественным климатом, благоприятным для развития прагматичного взаимодействия во многих сферах, в том числе в сфере здравоохранения. И именно в текущей ситуации, сложившейся в мире, как никогда важно скоординировать такое сотрудничество по выработке и принятию стратегических мер реагирования", - заключил Дмитрий Пиневич.

Форум проходит с 2 по 6 сентября в гибридном формате в Пекине во время Китайской международной ярмарки торговли услугами. Его цель - демонстрация достижений в области фармацевтических инноваций в Китае и других странах, продвижение обмена и сотрудничества между Китаем и странами, расположенными вдоль "Одного пояса, одного пути" и странами-членами ШОС в области фармацевтической индустрии.-0-