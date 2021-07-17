Минздрав запретил платные посреднические услуги при записи на ПЦР-тесты

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси ввело запрет на платные посреднические услуги при записи на исследование на инфекцию COVID-19 в организациях государственной системы здравоохранения. Речь о ПЦР-тестировании для граждан, выезжающих за пределы Беларуси. Приказ Минздрава №880 подписан 16 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Официальный Минздрав".

В документе отмечено, что организации государственной системы здравоохранения, проводящие исследования на COVID-19 платно, должны заключать договоры именно с гражданином, выезжающим за пределы страны. Если же речь о сотрудничестве с туристическими операторами, то необходимо получить от туроператора список выезжающих за пределы Беларуси. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата вылета, дата, к которой необходимо получить результаты тестирования, документы, подтверждающие вылет физического лица, другая информация. Договор об оказании платных медуслуг будет заключен с каждым гражданином в отдельности.

Оплатить исследование на инфекцию COVID-19 (в том числе по ЕРИП или другим способом) могут непосредственно физические лица, получающие данную услугу по действующему прейскуранту организаций государственной системы здравоохранения.

Сейчас ПЦР-исследования для граждан, выезжающих из Беларуси, проводят 56 лабораторий системы здравоохранения.-0-