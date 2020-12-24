24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав запускает акцию "Новый год - домашний праздник", направленную на проведение безопасных новогодних праздников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Цель предпраздничной акции - убедить общественность в необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19.

"Носить маску, сохранять физическую дистанцию, следить за своим самочувствием, вести здоровый образ жизни - означает быть ответственным, заботиться не только о своем здоровье, но и здоровье окружающих. Такое ответственное поведение становится жизненной необходимостью во время длинных новогодних каникул", - отмечает пресс-служба.-0-

Фото Минздрава