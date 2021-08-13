Минздрав завершает расследование вспышки COVID-19 в "Лесной поляне"

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав завершает расследование вспышки COVID-19 в оздоровительном центре "Лесная поляна", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.В центре продолжается проведение противоэпидемических мероприятий. Ситуация стабилизировалась. Сейчас в центре работает комиссия Минздрава во главе с первым заместителем министра Еленой Богдан и замминистра образования Александром Кадлубаем.По словам заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко, на некоторое время в центре будут запрещены массовые мероприятия, сейчас введен масочный режим - дети с 6 лет носят маски в закрытых помещениях, а в зданиях проводится постоянная дезинфекция. Как показывает анализ ситуации, коронавирус завезли дети. Первые случаи стали регистрироваться спустя 7 дней после заезда. Зарегистрированы случаи заболевания и среди персонала.Для максимального выявления бессимптомных носителей сегодня проведены экспресс-тесты всех детей, педагогов и сотрудников. Это важно, так как с детьми приехали педагоги - это учителя школ, в которых дети учатся. Родители с пониманием отнеслись к ситуации.По словам Александра Тарасенко, "биоматериал находится на расшифровке, но мы подозреваем, что это индийский штамм".Планируется, что дети (по окончании периода изоляции) будут повторно протестированы и будут выезжать из центра организованно. В случаях, если по каким-то причинам родители будут забирать детей до окончания момента изоляции - весь комплекс мероприятий будет им проведен по месту жительства.Сегодня из резерва Минздрава в детский оздоровительный центр переданы экспресс-тесты для определения антигена, а также запас масок, респираторов, комбинезонов, дезсредств, пульсоксиметры и бесконтактный термометр.Как рассказала начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, потоки детей разграничены: определены корпуса для размещения здоровых детей и тех, у кого положительный тест на коронавирус. "Дети, которые имеют клиническую симптоматику, переведены для лечения в Островецкую ЦРБ. Там развернуты койки для их лечения. Дети, у которых есть температура, головная боль, першение в горле и другие симптомы, будут переводиться в больницу для детального дообследования и лечения в условиях стационара. В центре остаются ребята с положительным тестом, однако с бессимптомным течением заболевания", - сказала она.-0-