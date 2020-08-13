Минздрав: жизнь и здоровье граждан бесценны

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения и Белорусский профсоюз работников здравоохранения выступили с обращением, в котором подчеркнули, что жизнь и здоровье граждан бесценны, и призвали остановить раскручивание спирали насилия на улицах, сообщает БЕЛТА.

"Министерство здравоохранения с тревогой следит за ситуацией, развивающейся в последние дни. Волна насилия, поломанные судьбы и потерянное здоровье. Мы, врачи, призваны защищать и оберегать самое ценное из того, что есть у человека - его жизнь и здоровье, - не можем безучастно наблюдать за происходящим. Жизнь и здоровье (всех без исключения) граждан нашей страны - бесценны!" - говорится в обращении.

"Мы обращаемся ко всем соотечественникам - остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга! Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия", - отметили представители медицинской сферы.

Авторы обращения призвали не провоцировать насилие и не поощрять наметившийся раскол в обществе.-0-