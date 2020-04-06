Минжилкомхоз перешел на дистанционный прием граждан

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители структурных подразделений Министерства жилищно-коммунального хозяйства начали проводить личный прием граждан в дистанционной форме по телефону, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

К таким мерам прибегли до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и для личной безопасности и здоровья граждан.

Теперь обратиться к руководителям структурных подразделений министерства можно по телефону 200-19-00 согласно графику проведения ими личных приемов.-0-