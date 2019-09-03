Минжилкомхоз предлагает обсудить меры по реализации Директивы о развитии ЖКХ

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает обсудить проект постановления Совета Министров о мерах по реализации Директивы от 4 марта 2019 года №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект документа подготовлен с целью повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и работ по благоустройству. Он предусматривает утверждение порядка проведения конкурсов на оказание ЖКУ (выполнение работ), предоставляемых на конкурентной основе. Согласно проекту документа решение о проведении конкурса принимает заказчик, которым могут выступать областные и Минский городской, городские и районные исполнительные комитеты, местные администрации Минска либо госзаказчики в сфере ЖКХ, уполномоченные лица по управлению общим имуществом совместного домовладения, а также товарищества собственников или организации застройщиков. В решении должна содержаться информация о параметрах оказываемой услуги, выполняемой работы (тип, функциональные возможности оборудования, характеристики материалов, условия оказания услуги). В случае необходимости проведения работ по аварийно-восстановительному ремонту объектов будет допускаться заключение договоров без конкурса.

Постановлением предполагается утвердить порядок финансирования расходов государственных заказчиков в сфере ЖКХ, определить их основные права и обязанности. Согласно плану мероприятий по реализации Директивы №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", утвержденному постановлением Совмина от 12 апреля 2019 года №239, облисполкомам до 1 сентября 2019 года необходимо было определиться в вопросе уполномочивания госзаказчиков в сфере ЖКХ (при их создании) на подтверждение объемов и качества услуг и работ. Кроме того, до 15 декабря должны быть проведены конкурсы на оказание ряда ЖКУ и выполнение работ по благоустройству. Таким образом, уже в этом году госзаказчики должны начать выполнять свои функции, а значит, потребуется финансирование их деятельности. В течение не более шести месяцев с момента их создания предусмотрено финансирование за счет средств, внесенных в уставный фонд местными исполнительными и распорядительными органами. Дальнейшее финансирование расходов госзаказчиков предусмотрено за счет нескольких источников.

В настоящее время расходы на содержание службы госзаказчика включаются в себестоимость оказываемых услуг по техническому обслуживанию, техническому обслуживанию лифтов, обращению с твердыми коммунальными отходами. Этот порядок предлагается сохранить до 1 января 2020 года, то есть до взимания платы за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения, которая согласно новой редакции Жилищного кодекса включает в себя организацию оказания таких услуг. В плату по управлению общим имуществом совместного домовладения также будет включена плата за организацию услуг по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилых домов и дополнительным ЖКУ. "Вместе с тем в настоящее время действующие госзаказчики ведут работу по этому направлению, при этом размер и порядок ее оплаты законодательно не определен. Предлагается наделить компетенцией на установление этих размеров местные исполнительные и распорядительные органы для возможности финансирования госзаказчика до 1 января 2020 года в части обеспечения потребителей данными услугами", - отметили в Минжилкомхозе.

Средства на содержание заказчика по капитальному и текущему ремонту жилых домов, благоустройству объектов, а также замене и модернизации лифтов в настоящее время определяются по нормам согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства от 18 ноября 2011 года №51 "О некоторых вопросах по определению сметной стоимости строительства объектов". Этот порядок предлагается сохранить и в дальнейшем.

Финансирование госзаказчиков за счет средств местных бюджетов на содержание (эксплуатацию) объектов внешнего благоустройства предлагается осуществлять в размере, ежегодно определяемом местными исполнительными и распорядительными органами, но не более 3,5% утвержденного годового плана финансирования на эти цели для объектов в Минске, не более 6% - в других населенных пунктах.

Проектом постановления предусмотрена возможность финансирования госзаказчиков за счет иных источников, не запрещенных законодательством. Это, к примеру, может быть плата за содержание и эксплуатацию непрофильных объектов или выполнение несвойственных функций, для которых согласно законодательству требуется договор и оплата.

Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 3 по 14 сентября.-0-