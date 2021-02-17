Минжилкомхоз рассказал об изменении платы за ЖКУ в январе в связи с похолоданием

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали об изменении платы за ЖКУ в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го в связи с похолоданием, сообщает БЕЛТА

"Одной из наиболее ощутимых статей расходов семей при оплате жилищно-коммунальных услуг в зимний период по-прежнему является плата за отопление жилых помещений, размер которой может варьироваться, в том числе и в зависимости от погодных условий. Большинство многоквартирных домов в республике оснащено приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление. Следовательно, сумма платы из месяца в месяц может изменяться при неизменных тарифах и зависит от того, сколько тепла по факту израсходовано. Чем больше площадь квартиры, тем больше тепловой энергии, как правило, расходуется на ее отопление, особенно при похолодании", - пояснили в ведомстве.

Как отметили в Минжилкомхозе, прибавка за отопление из-за снижения температуры наружного воздуха может зависеть от ряда факторов, в том числе от площади квартиры, месторасположения дома, его энергоэффективности, региона проживания.

По данным Белгидромета, среднемесячная температура наружного воздуха за декабрь 2020 года составляла минус 0,5 градуса по республике, по городу Минску - минус 1,2, а за январь 2021 года - минус 3,7 по стране и минус 4,5 по Минску. В связи с похолоданием в январе расход тепловой энергии увеличился по сравнению с декабрем. К примеру, на отопление четырехкомнатной квартиры 81,7 кв.м в декабре 2020 года было потрачено фактически 1,4852 Гкал, сумма платы составила Br30,63, а в январе 2021 года на отопление этой же квартиры расход составил 1,8431 Гкал, сумма платы - Br38,01, увеличение платы составило Br7,38.

"В многоквартирных домах, где нет приборов учета, плата за отопление - постоянная величина в отопительный период (как правило, с октября по апрель) при неизменных тарифах, независимо от того, какая температура на улице и сколько было затрачено тепловой энергии для обеспечения комфортной температуры в квартирах. Перерасчет за отопление по таким домам осуществляется по итогам отопительного периода", - сообщили в министерстве.

В Минжилкомхозе обратили внимание, что при возникновении вопросов по начислению платы за январь 2021 года за разъяснениями потребители могут обратиться в РСЦ по месту жительства, и в случае обнаружения сбоев в работе приборов учета расхода тепловой энергии или подтверждения иных факторов, повлиявших на сумму начислений, будет производиться перерасчет.-0-