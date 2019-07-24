Минжилкомхоз: сроки отключения горячей воды не превышают 14 дней, а в некоторых городах сокращены

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки отключения горячей воды в межотопительный период не превышают 14 дней, а в некоторых городах сокращены, сообщил сегодня журналистам начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Срок отключения в соответствии с техническими нормативными документами предусмотрен 14 дней, организации ЖКХ его не превышают", - подчеркнул Геннадий Акстилович.

Вместе с тем есть примеры того, что работы с учетом состояния сетей могут выполняться быстрее, соответственно, горячую воду возвращают в более сжатые сроки. Например, в Волковыске отключение горячего водоснабжения в среднем составляет 10 суток, в Новогрудке - 7 суток. В части города Слонима, где теплоснабжение осуществляется организациями ЖКХ, без горячей воды жители остаются всего на 3-4 дня.

Говоря о подготовке организаций ЖКХ к отопительному сезону, Геннадий Акстилович отметил, что работа идет с опережением по сравнению с прошлым годом на 9-10%. Так, уже проведены испытания 2628 котельных (это 74% от плана), заменено более 10,5 тыс. км тепловых сетей (72% от задания).-0-