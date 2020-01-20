Минжилкомхоз установил перечень коммунальных отходов

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства установило перечень коммунальных отходов. Соответствующее постановление министерства от 26 декабря 2019 года №31 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Новый список конкретизирует, какие отходы относятся к коммунальным. В перечне два раздела.

Первый - отходы потребления, которые образуются в процессе жизнедеятельности человека и не связаны с экономической деятельностью. К этой группе также относятся отходы в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах.

Во втором разделе - отходы производства. Это просроченные продукты питания, овощи и фрукты, утратившие потребительские свойства, зола, отходы кухонь и предприятий общественного питания, растительные отходы от уборки территорий садов, парков, скверов, уличный и дворовый мусор.-0-