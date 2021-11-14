"Мир" будет вести прямые включения с границы между Беларусью и Польшей

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА. Телерадиокомпания "Мир" будет организовывать прямые включения с границы между Беларусью и Польшей, где находятся несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал компании. "О событиях, происходящих на белорусско-польской границе", наши корреспонденты будут рассказывать во время прямых включений в новостных выпусках на телеканалах "Мир" и "Мир24", - сказано в сообщении. На данный момент на месте событий работают представители всех государственных СМИ Беларуси. В пятницу в лагере беженцев побывала и съемочная группа американского телеканала CNN вместе с бравшим интервью у Президента Беларуси Александра Лукашенко журналистом Мэттью Чансом.-0- Фото Оксаны Манчук Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!