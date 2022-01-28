Мир, единство, развитие: такими словами определила глава Белстата основные посылы Президента

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир, единство и развитие страны - три важных акцента, которыми можно объединить посылы главы государства относительно обновления Конституции и приоритетов будущего страны. Таким мнением после ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию поделилась с корреспондентом БЕЛТА глава Белстата Инна Медведева.

"Послание расставило все точки и акценты в вопросах, поступивших на диалоговых площадках по обсуждению проекта Конституции. Все дополнения и изменения, которые предлагаются, подчеркну, народом, тонкой нитью шли через выступление. И глава государства уже дал основные посылы, обращая внимание на то, насколько все предложения в духе времени. Все их можно объединить в три пункта - мир, единство и развитие страны, - сказала Инна Медведева. - Президент четко обозначил, в каком случае наши ребята, наша армия будут участвовать в военных действиях: только когда будет агрессия против непосредственно Республики Беларусь или нашего союзника. В других случаях Беларусь являлась и является миролюбивой страной, которая ценит и бережет мир с учетом пережитых войн".

Обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию само по себе является проявлением единства, сплоченности нации в стремлении сохранить независимость страны и позаботиться о ее будущем. "Без единства не может быть поступательного движения вперед. После августа 2020 года мы поняли, насколько это большая ценность", - отметила Инна Медведева.

Глава государства останавливался на многих вопросах, но в центре всего - тема дальнейшего развития страны. "Ключевое то, что социальная ориентированность экономики - приоритет. И поддержка всех слоев населения, особенно уязвимых. Это семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды. Государство продолжит заботиться о них", - подчеркнула Инна Медведева. В одной связке с социальной поддержкой идут развитие систем здравоохранения и образования. "Причем выбор нашей страны в пользу отличного от других пути - не уходя в локдаун, лечить людей во время пандемии - дает преимущество. Выбранный путь, как мы видим, является единственно верным. И по нему сегодня идут уже и другие страны. Все понимают, что локдаун, остановка производства, раскручивание инфляции - путь в никуда. Кстати, сегодня, получая значительные цифры инфляции, мы видим, что это привнесенная извне инфляция", - добавила глава Белстата.

Продолжится развитие и других направлений. "Это запуск нового инвестиционного цикла, в соответствии с которым каждый район получит новое предприятие на 100-150 новых рабочих мест, что даст новое дыхание регионам, качественную и хорошо оплачиваемую работу местному населению. Это инновационное промышленное развитие и все, что касается строительства дорог и инфраструктуры, поддержка агрогородков, сельского хозяйства, которое сегодня дает замечательный прирост по экспорту товаров", - продолжила перечислять приоритеты предстоящей работы Инна Медведева.

Особое внимание - молодежи, ее пониманию происходящего в стране, проявлению еще большей инициативы. Именно молодым продолжать перечисленные выше идеи и быть в авангарде.

"Президент задал четыре вопроса присутствующим в зале с просьбой подумать и ответить. Но, знаете, на них ведь отвечаешь моментально. Потому что как еще можно ответить на вопрос, готовы ли мы заплатить цену за независимость? Мы по-другому не воспринимаем нашу страну - только независимой и суверенной. Про инициативу в работе - по-другому и работать нельзя, только с энтузиазмом, получая удовольствие от того, что делаешь. И, конечно, наш путь - миролюбивая политика и внешнеэкономическая деятельность, когда мы готовы работать со всеми, но хотим, чтобы и нас все уважали, уважали нашу независимость", - добавила Инна Медведева.-0-