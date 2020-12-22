Мир и любовь к ближнему едины для всех религий - иерархи крупнейших конфессий Беларуси

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы четырех крупнейших религиозных конфессий Беларуси объединились, чтобы подписать обращение о мире. В эфире программы "Наши новости" телеканала ОНТ иерархи пояснили свою позицию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вспоминается народная мудрость - худой мир лучше доброй ссоры. Необходимо, чтобы в наш общий дом вернулись мир, согласие. Над этим нужно потрудиться. Первый шаг к этому - простить обиды, пойти навстречу друг другу. Но важно при этом осознать грехи и ошибки, которые были допущены и привели к разделению в нашем доме. Надо в этих грехах покаяться и попросить прощения у Бога", - сказал митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

"Мы все, представители конфессий, взываем к обществу, к государству - берегите мир. Я всегда буду выступать за взаимопонимание с ближним, за оказание помощи друг другу, за мир в своем Отечестве. А Отечество наше более сотни войн перенесло. Всегда мы его защищали, восстанавливали, строили мирную жизнь. И я буду рад подписываться под тысячами таких посланий к людям", - отметил председатель (муфтий) мусульманского религиозного объединения Абу-Бекир Юхьянович Шабанович.

Главный раввин объединения иудейских религиозных общин Дойч Шнеер Заламан убежден, что даже при разных мнениях нужно стараться понимать и уважать друг друга.

Апостольский нунций, архиепископ Анте Йозич признался, что рад подписать такое обращение в канун Рождества. "Этот текст символизирует перед Рождеством знак мира, любви и надежды. И я очень рад, что мог с другими конфессиями подписать документ, который выражает это желание".-0-