Мир моторов: не фантастика, а реальность!

В компании "Мир моторов" есть самые разные моторы. Современные и модные, резвые, мощные силачи и "старички", но которые дадут фору молодежи…

Чтобы убедиться в этом, загляните на сайт www.mir-motorov.by!

Двигатели на любой вкус!

Как появился "Мир моторов" с представительствами в Российской Федерации и Беларуси? Откуда пришел один из самых надежных поставщиков двигателей б/у из США и Европы? Вот несколько фактов, которые позволят понять, что это уже даже не мир, а целая вселенная:

· Компания с обширной базой постоянных клиентов существует на рынке 6 лет.

· Один из секретов успеха - объективно высокий уровень сервиса.

· Для многих - купить двигатель б/у - целый квест, и неизвестно, будет ли счастливым финал. "Мир моторов" гарантирует качество и исправность, поэтому ее клиенты уверены в том, что их АКПП или МКПП прослужит годы без поломок.

· Каждый мотор важен. Он станет частью чьей-то жизни. От него зависит безопасность и качество передвижения, поэтому все б/у моторы перед поступлением в продажу проходят многоуровневое тестирование.

· К нам моторы приходят не умирать, а продолжать жить насыщенной жизнью. Чтобы они быстрее добрались до адресата, "Мир моторов" наладил сотрудничество с лучшими транспортными компаниями, поэтому сроки поставок сведены к минимуму.

· В онлайн-каталоге можно купить двигатель б/у любого типа, выбирая из огромного количества моделей всех фирм (почти 35 000 позиций).

Проще говоря: "Мир моторов" представляет собой каталог с умной системой поиска. Два клика, и вы нашли свой "идеальный" мотор. Это "сайт знакомств" для покупателя и его "движка"!

Элементарно, Ватсон: секрет поиска мотора найден!

-Шерлок, как Вы думаете, где можно найти мотор?

-Это же элементарно, Ватсон! Записывайте алгоритм. Дело раскрыто:

1. Заходите на www.mir-motorov.by с любого девайса.

2. Воспользуйтесь алгоритмом поиска. Для этого разработана специальная система, в которой можно найти интересующий двигатель по маркировке, марке и модели.

3. Оставьте заявку на обратный звонок, и специалисты компании "Мир моторов" в течение нескольких минут свяжутся с вами!

-Шерлок, это слишком хорошо, чтобы быть правдой!

-Ватсон, но вы же еще не услышали о бесплатном эвакуаторе на СТО, бесплатной диагностике двигателя и комплектации мотора новыми запчастями! И, как вишенка на торте, - предоставление гарантии. Главное, чтобы Мориарти не прознал про это!

Это мог бы быть отличный сюжет для сэра Артура Конан Дойла, но он стал общественным достоянием, и каждый может купить АКПП, МКПП, контрактный двигатель или даже 1VD-FTV, а также получить все сопутствующие услуги.

Услуги под ключ

Нельзя успешно заниматься чем-то, не разбираясь в этой области, не понимая ее до малейшей детали. Для компании "Мир моторов" важно реализовать комплексный подход и провести работу под ключ, и у нас есть все для этого необходимое:

· Ремонтная мастерская, в которой опытные мастера осуществляют ремонт двигателя любой марки и модели в течение 15 дней. Мы можем предоставить гарантию на восстановление изначальных характеристик двигателя "с завода" на 99%! На все виды работ предоставляется 3 месяца официальной гарантии. Да, в "Мире моторов" уверены в своих результатах, так как за нами стоит опыт, квалификация, современное и высокоточное оснащение для продления срока службы двигателя.

· Собственная СТО, где проводится компьютерная и ручная диагностика коробки передач с двигателем. Также на базе станции проводятся такие операции, как ремонт двигателей, трансформация из АКПП в VRGG? Замена ремней и цепей ГРМ, замена коробок и двигателей под ключ.

· Продажа ГБЦ на автомобиль (головки блока цилиндров).

Причины обратиться в компанию

Решив купить мотор б/у, стоит понимать, что нельзя доверять компаниям-однодневкам, так как на кону стоит слишком многое. Принципиально важно - найти грамотных специалистов, давно присутствующих на рынке, которые предложат качество и гарантии. "Мир Моторов" - именно такой вариант, и для этого есть несколько объективных причин:

1. Компания занимается грамотной продажей двигателей с Запада. Менталитет американцев и европейцев совсем не похож на наш. Они максимально дисциплинированы, своевременно заменяют расходные материалы и жидкости, стремятся пересесть за другой руль через 5 лет эксплуатации, а то и раньше. Это значит, что двигатели остаются почти в идеальном состоянии.

2. Огромный ассортимент моторов всех типов и видов.

3. Не смогли найти на сайте в каталоге подходящего мотора? Можно оформить индивидуальный заказ, и вам будет обеспечена скорая доставка. Если вы не найдете нужный товар, "Мир моторов" доставит его за 5-10 дней.

4. Универсальное решение. В каталоге можно найти варианты для любых легковых автомобилей, микроавтобусов и джипов, начиная с 1995 года выпуска вплоть до самых "свежих" моделей.

5. Еще несколько слов о доставке. В 90% ситуаций доставка двигателя по территории Беларуси проходит за рекордно сжатые сроки - 1 день! При этом выезд и транспортировка возможны также в Казахстан и Российскую Федерацию.

6. Многовариантность оплаты. Возможность наличного и безналичного расчета. Да, "Мир моторов" активно сотрудничает и с физическими лицами, частными клиентами, так и с предприятиями, частными и государственными. Для многих мы на постоянной основе обслуживаем их автопарки.

7. Обширная сетка филиалов. Представительства компании есть в Минске, Гомеле, Гродно и Витебске. Это значит, что легко можно обратиться напрямую в компанию, чтобы получить высококвалифицированную и компетентную помощь. Просто выберите тот населенный пункт, что ближе к вам, и все непонятные моменты будут разрешены.

8. Максимальная гарантийная поддержка. Это очень существенное конкурентное преимущество. У нас очень хорошая и "вкусная" статистика, так как из всех случаев продаж только 6% - гарантийные случаи. На все приобретенные в "Мире моторов" двигатели гарантия составляет 1 месяц, на ремонт на СТО - 3 месяца, на коробку передач - 2 недели.

9. Работа ведется строго в рамках правового поля, поэтому каждый покупатель вправе отказаться от совершения покупки, если у него появились какие-то сомнения или опасения.

10. Представление эксклюзивных услуг. В случае с "Миром моторов" - это капитальный ремонт двигателя для Toyota Land Cruiser 200 4.5 ТДИ 1VD-FTV. Изюминка в том, что это очень редкий и, надо признать, "капризный" двигатель, поэтому в Беларуси почти никто не берется за решение этой задачи, а у нас работают такие асы, которые делают и это.

Дополнительный бонус - демократичная и лояльная ценовая политика, что особенно актуально в сложившейся финансовой ситуации. "Мир моторов" - не компания на один день, не организация, делающая ставку только на выгоду.

За все время работы, а это более 6 лет, была заработана безупречная репутация, а это бесценно. Каждый месяц сюда обращаются сотни новых клиентов, возвращаются старые, заключаются контракты с предприятиями, крупными частными и государственными. Это значит то, что оказывается доверие на всех уровнях: как к специалистам, к качеству товаров и услуг, которые мы предложили рынку.

Обращаясь в "Мир моторов", можно быть на 100% уверенными в том, что даже при возникновении спорных ситуаций, можно найти помощь и поддержку, добиться справедливости и прозрачности без пропадания компании с радаров!

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