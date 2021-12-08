Миротворческий потенциал и подготовку кадров обсудили на заседании Военного комитета ОДКБ

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В формате видеоконференции состоялось заседание Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В мероприятии принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

Члены Военного комитета проинформированы о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Арменией в период председательства в организации в 2022 году, о государственных органах Кыргызстана, действующих в сфере обеспечения обороны, о ходе работы по привлечению миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности ООН и о подготовке Михайловской военной артиллерийской академией (Санкт-Петербург) военных кадров для государств - членов ОДКБ по специальностям ракетных войск и артиллерии.

"Проведенное мероприятие и принятые решения способствуют развитию и укреплению военной составляющей ОДКБ", - подчеркнули в Минобороны.-0-