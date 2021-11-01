Миротворческое учение ОДКБ пройдет на территории России 8-12 ноября

1 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство" с 8 по 12 ноября на территории России состоится совместное миротворческое учение ОДКБ "Нерушимое братство", сообщили БЕЛТА в Объединенном штабе ОДКБ.

"На полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища группировка войск (коллективных сил) ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и ведению миротворческой операции Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ, - рассказали в Объединенном штабе. - Главными задачами учения станут совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления войск (коллективных сил) ОДКБ в организации действий подчиненных войск и управлении ими при выполнении задач по предназначению, а также повышение слаженности воинских частей и подразделений, входящих в состав КМС ОДКБ, в ходе проведения операции по поддержанию мира".

В учении планируется участие воинских контингентов государств - членов организации, подразделений военной полиции, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"В ходе практических действий миротворческие силы отработают действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, штурм здания, занятого "боевиками", а также освобождение "заложников" и оказание помощи пострадавшим", - добавили в Объединенном штабе ОДКБ.

На заключительный этап учений приглашены представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, Сербии, Узбекистана и Монголии, а также Международного комитета Красного Креста и других международных организаций.

Миротворческие силы ОДКБ - совокупность миротворческих контингентов, предназначенных для участия в миротворческих операциях ОДКБ. Для комплектования миротворческих сил государства ­ члены организации в соответствии со своим национальным законодательством выделяют на постоянной основе миротворческие контингенты. Миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ - специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами - членами организации в состав миротворческих сил ОДКБ. Общая численность - около 3,6 тыс. человек.-0-